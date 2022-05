Um relativo bem-estar

Nem sempre é previsível o que dirão uma voz de esquerda e uma voz de direita sobre determinado assunto. São diferentes, mas há vários aspectos que as unem. Por exemplo, deve partir-se do princípio que ambas, em última análise, pretendem o bem comum. É certo que, para grande parte da direita, o bem comum só pode ser entendido como o somatório do bem-estar dos indivíduos mas não como valor coletivo. Não é exatamente um bem comum, mas, concedamos, acreditam que o mercado à solta funcionará tão bem que a riqueza que vai gerar chegará para todos.