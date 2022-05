Guerra na Ucrânia hoje: o que precisa de saber

Kiev avançou que a evacuação da fábrica Azovstal começará com os soldados que estão gravemente feridos. A Turquia tem dúvidas acerca da adesão da Finlândia e Suécia à NATO. O primeiro julgamento sobre os crimes de guerra cometidos foi adiado. A Rússia já destruiu 570 unidades de saúde e 101 hospitais, afirma Zelensky. Este artigo será actualizado ao longo do dia.

▶ A Rússia vai suspender o fornecimento de electricidade à Finlândia a partir de sábado. A decisão surge um dia depois de o Governo finlandês ter revelado a intenção de se candidatar à NATO e de o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, ter garantido que a Rússia iria responder à ameaça.

▶ A Turquia tem dúvidas a acerca da adesão da Finlândia e da Suécia à NATO, já que o país não quer repetir “erros” do passado, como o de aceitar a Grécia na NATO. Se o líder turco se opuser, não há unanimidade para a adesão dos dois países.

▶ As tropas russas voltaram a tentar, sem êxito, entrar na fábrica Azovstal. Kiev revelou que evacuação do local começará com os soldados que estão gravemente feridos e será realizada em várias etapas. A vice-primeira-ministra da Ucrânia, Irina Vereschuck, esclareceu que as autoridades ucranianas querem promover a assinatura de um documento que detalhe “exactamente como será realizada a evacuação”.

▶ Zelensky afirmou que tropas russas destruíram 570 unidades de saúde e 101 hospitais e acrescentou que durante a noite da passada quinta-feira voltaram a ser atacadas escolas na região de Chernigov.

▶ O Alto Representante para a Política Externa e de Segurança da UE avançou que vai propor aos Estados-membros um fornecimento de mais 500 milhões de euros em apoio militar à Ucrânia. Com o reforço agora proposto, eleva-se para dois mil milhões de euros o montante da ajuda militar da UE à Ucrânia.

▶ O primeiro julgamento sobre os crimes de guerra cometidos desde o início da invasão estava marcado para acontecer esta sexta-feira em Kiev. No entanto, o acontecimento foi adiado para dia 18 de Maio. O primeiro a ser julgado é Vadim Shishimarin, um militar russo de 21 anos acusado de matar um civil de 62.

▶ Os EUA acusam Moscovo de transferir à força milhares de ucranianos para a Rússia ou campos de filtragem, submetendo os civis a “interrogatórios brutais”, apontou Michael Carpenter, embaixador da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa.