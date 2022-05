Francisco Alves e o presunto Absoluto, que fixa carbono no solo

A ideia acompanha-nos há décadas: comparar presuntos portugueses com presuntos espanhóis é como imaginar um jogo da selecção nacional de futebol contra a selecção espanhola, em que entramos em campo a perder por cinco a zero, mas com a obrigação de recuperar a desvantagem. Sim, a raça de porcos dos dois lados da fronteira é a mesma. E, sim, as casas de referência espanholas usam animais alimentados nos nossos montados, mas a partir daqui tudo muda: mudam os detalhes no abate dos animais, mudam as câmaras de cura e mudam os cuidados de afinação e corte do presunto.