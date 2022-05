PSP reforça segurança nos festejos do FC Porto. Ambiente “é só de festa”, garantem Super Dragões

PSP monitoriza “tensões entre os diversos grupos” após homicídio e decidiu aumentar segurança no Estádio do Dragão e Avenida dos Aliados. Fernando Madureira afasta-se de conflitos e diz que apenas existirá festa.

Depois do homicídio de Igor Silva, no passado domingo, durante as celebrações do título do FC Porto, as autoridades vão reforçar a segurança em todos os momentos da festa portista deste sábado, explicou a Polícia de Segurança Pública (PSP) em respostas enviadas ao PÚBLICO. Os portistas vão levantar o troféu da I Liga no Estádio do Dragão e vão ser recebidos no edifício da Câmara Municipal, viajando de autocarro panorâmico pela cidade.

No Estádio do Dragão, a atenção está particularmente virada para a maior claque portista, os Super Dragões: os suspeitos dos incidentes de violência que culminaram com o homicídio de Igor são membros deste grupo. Renato Gonçalves, principal suspeito de homicídio, integra a claque e é filho de Marco Gonçalves – conhecido por “Orelhas” –, um dos membros mais influentes da claque portista. Ao PÚBLICO, o líder dos Super Dragões, Fernando Madureira, tranquiliza os adeptos que se desloquem ao jogo deste sábado, garantindo que o ambiente no sábado será “só de festa pela conquista do título”.

As principais medidas de segurança vão concentrar-se no segundo momento de festa de sábado, a concentração de adeptos portistas na Avenida dos Aliados durante a recepção no edifício da Câmara Municipal do Porto. A partir das 16h, a principal rua da cidade do Porto ficará sem trânsito e o acesso pedonal será controlado.

A polícia vai transpor as regras de acesso ao Estádio do Dragão para a Avenida dos Aliados, sendo feitas revistas aos adeptos portistas que pretendam aceder aos Aliados, de modo a evitar a entrada de objectos perigosos e engenhos pirotécnicos. A PSP desaconselha ainda que sejam levados sacos e mochilas, dizendo que após ser esgotada a lotação máxima de segurança para a avenida não será permitida a entrada de mais adeptos.

A saída do autocarro panorâmico que leva a equipa portista está prevista para as 22h30 no Estádio do Dragão. O percurso vai incluir a rua da Constituição e a rua da Trindade, passando ainda pela rua de Camões, rua Carlos Malheiro Dias, rua de São Brás e pela avenida Fernão Magalhães.

A PSP vai formar um cordão e escoltar a comitiva do FC Porto, pedindo aos adeptos que respeitem a distância de segurança definida pelos agentes.