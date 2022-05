À boleia dos Super Dragões em dia de vitória na Luz

No autocarro dos Super Dragões, sortudos são aqueles que conseguiram fazer a viagem entre Porto e Lisboa sentados. As viaturas alugadas pela claque foram claramente insuficientes para dar lugar a todos os adeptos — com muitos a viajar de pé —, mas o desconforto prolongado não foi dissuasor para os 3250 adeptos que ansiavam ver o clube campeão no estádio do maior rival.