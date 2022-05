Metadados, metadiálogo e meta-segredos

A maioria absoluta de António Costa já vai na sua sexta semana de vida e está neste momento a fazer acertos na proposta de Orçamento do Estado para 2022, um orçamento que vai vigorar, na melhor das hipóteses, durante um semestre. Esta foi a semana em que houve algumas reuniões com a oposição, as quais já deram frutos, ainda que se contem pelos dedos de uma mão. O PAN, por exemplo, conseguiu que o executivo se comprometesse a lançar uma linha de apoio destinada a associações de protecção animal e a alargar os apoios à aquisição de bicicletas.

Siga o podcast Poder Público no Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, ou outras aplicações para podcasts.