Guerra na Ucrânia hoje: o que precisa de saber

Finlândia vai aderir à NATO “sem demoras”. Conselho de Direitos Humanos da ONU vai investigar os abusos cometidos pelas tropas russas nas regiões de Kiev, Cherniguiv, Kharkiv e Sumi. Um artigo em actualização ao longo do dia.

▶ A Finlândia anunciou a intenção de aderir à NATO “sem demoras”, o que representará o fim da neutralidade do país. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse que o processo de adesão será “ágil e tranquilo”.

▶ Moscovo considera que a decisão representa “definitivamente” uma ameaça para a Rússia. Argumentou que a expansão da Aliança Atlântica não vai aumentar a estabilidade e a segurança na Europa e no resto do mundo.

▶ O ex-Presidente russo Dimitri Medvedev alertou que um possível conflito entre Moscovo e a NATO poderia levar a uma “guerra nuclear em larga escala”.

▶ Medvedev criticou ainda o “cinismo do Ocidente”, que tenta convencer o mundo de que “a Rússia é um perigo”, ao mesmo tempo que “já tem um conflito nuclear na sua agenda”.

▶ Em jeito de retaliação, Moscovo está a planear cortar o fornecimento de gás à Finlândia no dia 14.

▶ Vladimir Putin disse que o Ocidente provocou uma crise económica global e uma onda de inflação ruina ao impor à Rússia as sanções mais duras da história recente.

▶ A Comissão Europeia disse que vai trabalhar com governos europeus para ajudar a Ucrânia a exportar toneladas de cereais que estão bloqueadas no país devido ao bloqueio russo dos seus portos. A Ucrânia era o quarto maior exportador de cereais do mundo em 2020-21.

▶ Nos terrenos de batalha, a ONU revelou que foram recuperados pelo menos um milhar de corpos no norte de Kiev, durante as últimas semanas. Sem revelar um número exacto, a organização afirmou ainda que o total de civis mortos na cidade de Mariupol atingiu os milhares.

▶ Em Mariupol, na fábrica de siderurgia Azovstal, continuam os sucessivos ataques aéreos da ofensiva militar russa. Kiev propôs a Moscovo a troca dos militares feridos por prisioneiros de guerra russos, mas a autarquia da cidade informou que os corredores humanitários falharam.

▶ O Conselho de Direitos Humanos da ONU vai investigar os abusos cometidos pelas tropas russas nas regiões de Kiev, Cherniguiv, Kharkiv e Sumi. A resolução, foi aprovada por 33 votos a favor, dois contra e 12 abstenções.

▶ As autoridades ucranianas detiveram 88 grupos e 750 pessoas envolvidas em actividades de sabotagem, 72 das quais declaradas suspeitas.