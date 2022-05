Procissão das velas junta 200 mil em Fátima, sem restrições da pandemia

As chamas acesas por Nossa Senhora de Fátima voltaram a iluminar o Santuário de Fátima esta quinta-feira, durante o momento que os fiéis mais esperavam: a Procissão das Velas. Mais de 200 mil pessoas deslocaram-se à Cova da Iria para a primeira celebração do 13 de Maio pós-covid-19, sem os constrangimentos provocados pela pandemia.

Os peregrinos foram chegando durante a tarde desta quinta-feira. Perto das 21h o recinto do Santuário estava longe de estar totalmente preenchido, com vários espaços vazios visíveis, mas que rapidamente se encheram de fiéis com velas acesas.

Durante a oração do terço, o pedido de paz pela guerra na Ucrânia não foi esquecido. Aliás, no terceiro mistério, duas crianças rezaram meia dezena em ucraniano, vestidas com os trajes típicos do país.

"Pretendemos rezar para que a Rainha da Paz leve a paz à Ucrânia", afirmou durante a tarde o reitor do Santuário, o padre Carlos Cabecinhas, em conferência de imprensa.

A Peregrinação Internacional Aniversária de Maio foi presidida pelo substituto da Secretaria de Estado do Vaticano, o arcebispo venezuelano D. Edgar Peña Parra, que foi núncio apostólico em Moçambique de 2014 a 2018.