Milhares de peregrinos acorrem a Fátima num regresso sem restrições

Mais de uma centena de peregrinos chegou esta quinta-feira a Fátima para as celebrações do 12 e 13 de Maio.

Milhares de pessoas chegam desde o início da semana e, especialmente estas quinta e sexta-feira, ao Santuário de Fátima para a primeira comemoração aniversária sem os constrangimentos provocados pela pandemia de covid-19 dos dois últimos anos. Até às 13h30 desta quinta-feira chegaram ao Santuário pelo menos 119 grupos de peregrinos de 23 nacionalidades diferentes.

Os grupos portugueses são, de facto, a maioria. Contam-se até ao momento 62 grupos admitidos pelos serviços do Santuário, conforme informou o gabinete de comunicação.

Entre eles está o de Adelino Simões, que nesta manhã de quinta-feira chegava ao Santuário, vindo de Vila Franca de Xira. São 64 peregrinos, de todas as idades, garante. Começaram a caminhada na segunda-feira de madrugada, às 4h, precisa Adelino.

“Tudo muito bom. O único entrave é o calor, que é, de facto, uma barreira inultrapassável que de uma forma ou de outra temos de ultrapassar: os pés, as bolhas e as dores nós superamos”, diz. Há 22 anos que Adelino faz o caminho de Fátima, com “um grupo que caminha sempre junto”. “É uma família que se cria nestes dias, uns estão para os outros.”

Pela primeira vez a fazer o percurso está Orlando Colorado. “Renovei a minha fé, que não era muita”, confessa, visivelmente emocionado. “Vim porque a minha mulher tem cancro da mama e vim rezar por ela. Estou comovido.” À chegada, houve abraços, agradecimentos e algumas lágrimas.

De facto, muitas pessoas cumprem promessas. Dizem que é a fé que os move. Também Ana Freitas, de 28 anos, diz ter encontrado em Fátima uma “dimensão que não se consegue explicar”. “A fé, a força disto tudo permitiram-me fazer esta caminhada e ter este momento especial na minha caminhada na fé.”

Este ano sem restrições pandémicas, a Peregrinação Internacional Aniversária de Maio vai ser presidida pelo substituto da Secretaria de Estado do Vaticano, o arcebispo venezuelano D. Edgar Peña Parra, que foi núncio apostólico em Moçambique de 2014 a 2018.

Esta peregrinação vai marcar o regresso de uma série de iniciativas próprias das peregrinações de Verão como o acolhimento dos doentes e dos peregrinos a pé, que nos últimos dois anos “não foi possível oferecer por razões sanitárias” devido à pandemia.

As autoridades esperam uma afluência “próxima da habitual em anos pré-pandemia”, embora no que respeita ao número de peregrinos a pé esta peregrinação ainda fique aquém dos números de 2019, conforme reconheceram à agência Lusa responsáveis pelo Movimento da Mensagem de Fátima, que coordena a Comissão de Apoio aos Peregrinos a Pé.