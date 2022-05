Index: uma bienal para “problematizar”, a partir de Braga, as relações entre arte e tecnologia

Organizado em torno de quatro eixos de programação (performances, conferências, exposições e actividades educativas), o Index propõe-se “olhar e a questionar o mundo”, a partir de Braga, através “da produção artística e do pensamento crítico”, com a tecnologia a servir de ponto nevrálgico para chegar à ecologia, à geopolítica, à economia, à geologia ou à filosofia, numa contaminação entre disciplinas que vão da música ao design, da arquitectura à performance. Entre a comitiva de nomes nacionais e internacionais do cartaz da bienal de arte e tecnologia que arranca esta quinta-feira e se prolonga até ao próximo dia 22 destacam-se investigadores, filósofos, sociólogos e artistas como Dele Adeyemo, Delfina Fantini van Ditmar, a dupla Bruno Latour & Frédérique Aït Touati, Federico Campagna, Michael Marder, André Barata, Florian Hecker, Ryoichi Kurokawa, Carlos Sfeir Vottero, Jonathan Uliel Saldanha, People Like Us, Bethany Rigby ou o colectivo Berru.