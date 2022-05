Revelada a primeira imagem do “monstro” no coração da nossa galáxia

O projecto do Telescópio do Horizonte de Eventos divulgou a imagem do Sagitário A, um buraco negro no centro da nossa galáxia. É a segunda vez que temos a imagem de um buraco negro.

E já temos a primeira imagem de um buraco negro no coração da nossa galáxia. Esta quinta-feira, 12 de Maio de 2022, foi revelada a silhueta de Sagitário A, localizado no centro da Via Láctea. Tem quatro milhões de vezes a massa do nosso Sol e, por isso, detém a alcunha de “monstro”. O anúncio foi feito numa conferência de imprensa do Telescópio do Horizonte de Eventos (EHT, na sigla em inglês), o projecto que permitiu o resultado agora divulgado. É a segunda vez que temos a imagem de um buraco negro.