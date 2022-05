MP arquiva processo contra Eduardo Cabrita no caso do atropelamento

O Ministério Público decidiu arquivar os processos contra o ex-ministro da Administração Interna Eduardo Cabrita e contra aquele que na altura era o seu chefe de segurança no caso do atropelamento na A6 que vitimou um trabalhador que fazia limpezas de bermas na auto-estrada.

A procuradora decidiu que nenhum destes intervenientes deveria ser acusado de homicídio por negligência ou omissão, avançou o Observador e confirmou o PÚBLICO junto de fonte da defesa de Eduardo Cabrita.

Desta forma a justiça mantém apenas a acusação contra o motorista do veículo, Marco Pontes, acusado de homicídio por negligência.

De acordo com o despacho de arquivamento, a que o PÚBLICO teve acesso, o MP considerou que, “ao ter nomeado Marco Pontes para o exercício das funções de motorista, Eduardo Cabrita delegou neste a responsabilidade da condução da viatura de serviço”. Para o MP, esta delegação, “baseada na relação de confiança de confiança firmada nas capacidades profissionais de marco Pontes (motorista experiente), permitiu a Eduardo Cabrita eximir-se da responsabilidade quanto à condução do veículo e aproveitar as viagens para colocar o trabalho em dia (responder a mensagens, efectuar telefonemas), não sendo expectável ou exigível que assumisse funções de co-piloto e se co-responsabilizasse pela forma como o seu experiente motorista condizia a viatura, assumindo obrigações de dever de cuidado que alei exige para a prática deste ilícito criminal”.

Acresce que o MP mantém o que já referia na acusação: “A delegação da responsabilidade da condução em marco Pontes tem implícito que sobre este recai a obrigação de cumprimento das regras prevista no Código da Estrada, circunstância a que todos os condutores se encontram obrigados, não existindo, na situação em concreto, qualquer circunstância que justificasse a opção de condução feita por Marco Pontes, que circulava acima do limite de velocidade legalmente estabelecido”. Segundo o MP, a viatura do ex-ministro circulava a 163km/hora.

Ainda no que diz respeito a Eduardo Cabrita, o MP acrescenta que, como “circulava no banco traseiro da viatura (posicionamento correcto de circulação do protegido, de acordo com o Corpo de Segurança da PSP), o que dificultava a real percepção dos perigos existentes na estrada”.

Assim, sublinha o MP no despacho de arquivamento, uma vez que o ex-governante não violou qualquer dever de cuidado, porque não lhe era exigível que cuidasse de sindicar a condução praticada pelo seu motorista, uma vez que Marco Pontes foi contratado para o exercício desta função, libertando Eduardo Cabrita de