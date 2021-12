Testemunhos indicam que trabalhador foi atropelado pelo carro de Cabrita antes do local onde estava a carrinha de sinalização

Uma das testemunhas é o condutor da carrinha de sinalização, que viu Nuno Santos atravessar a faixa de rodagem em direcção ao separador central pela parte traseira da viatura. Antes do embate não havia avisos de trabalhos na via.

Os testemunhos no processo de investigação do acidente em que esteve envolvido o carro do ex-ministro Eduardo Cabrita na A6, no dia 18 de Junho, indicam que Nuno Santos, 43 anos, foi atropelado mortalmente a pelo menos três metros de distância da viatura de sinalização temporária de trabalhos na auto-estrada e que, efectivamente, antes do local onde se deu o acidente não havia qualquer aviso. A falta de sinalização foi sempre referida pelo ex-ministro e pelos membros da comitiva que o acompanhavam nesse dia em três viaturas.