Guerra na Ucrânia hoje: o que precisa de saber

As tropas russas continuam a bombardear a Azovstal com artilharia pesada. A Ucrânia vai suspender utilização do gasoduto de Sokhranivka, que distribui combustível russo para a Europa, e culpa Moscovo pela decisão. Cerca de 26.500 soldados russos foram mortos desde o início da guerra, estimam as Forças Armadas da Ucrânia. Este artigo é actualizado ao longo do dia.