Sonae vai pagar antecipadamente aos fornecedores que adoptarem práticas sustentáveis

Iniciativa, que envolve um acordo com o Banco Santander, beneficiará, numa primeira fase, os fornecedores do Continente, Worten, MO e Zippy.

Através de um acordo com o Banco Santander Portugal, a Sonae anunciou esta quarta-feira a criação de um incentivo financeiro para boas práticas de sustentabilidade na cadeia de abastecimento do Continente, da Worten, da MO e da Zippy. A iniciativa “vai permitir aos fornecedores do grupo abrangidos por este acordo anteciparem os seus recebimentos em condições vantajosas, tendo em conta critérios de sustentabilidade”, refere o grupo em comunicado.

De acordo com a informação divulgada pela Sonae (proprietária do PÚBLICO), “a solução implementada, pioneira na Península Ibérica, vai garantir condições mais vantajosas para os fornecedores com melhor desempenho em indicadores ambientais, sociais e de governo corporativo (ESG), estando alinhada com os objectivos de desenvolvimento sustentável da Sonae e o propósito de criar hoje um amanhã melhor, para todos”.

A Sonae refere que “tem implementado acordos com instituições financeiras no âmbito dos quais estes podem celebrar livremente acordos que lhes permitem a antecipação de facturas”, sendo que o “novo protocolo de confirming acordado com o Banco Santander Portugal vai garantir, adicionalmente, que aqueles que apresentem um bom desempenho em indicadores ESG obtenham ainda melhores condições”.

“Na Sonae vemos os nossos fornecedores como parceiros com quem percorremos um caminho comum, nomeadamente na implementação de formas sustentáveis de utilização dos recursos e na promoção de soluções inovadoras para os desafios ambientais e sociais que, juntos, enfrentamos na cadeia de valor. Este protocolo de confirming com base em critérios ESG é uma forma de premiar esse trabalho e reconhecer financeiramente as melhores práticas”, afirma João Dolores, administrador financeiro da Sonae, citado no comunicado.

Segundo o grupo liderado por Cláudia Azevedo, a classificação de desempenho ESG dos fornecedores será feita de forma independente com apoio da EcoVadis, uma plataforma global líder na avaliação da performance de sustentabilidade de empresas”.

Em 2021, o volume negócios consolidado da Sonae superou os sete mil milhões de euros, mais 5,3% do que no ano anterior.

<_o3a_p>