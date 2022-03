Negócios da Sonae crescem 5% para recorde acima de sete mil milhões, com online a acelerar

No último exercício, o resultado líquido atingiu 268 milhões de euros, o valor mais elevado dos últimos oito anos. A proposta de dividendo é de 0,0511 euros, um aumento igual ao do volume de negócios.

Cláudia Azevedo, presidente da Sonae, começa a mensagem de apresentação de contas consolidadas com a declaração de que “2021 foi um ano notável para a Sonae, um ano de grandes progressos em circunstâncias muito desafiantes”. Entre as circunstâncias desafiantes estiveram “as fortes restrições relacionadas com a pandemia e a manutenção de ambientes extremamente competitivos”, que não impediram “o reforço de quotas de mercado em todo o portefólio”, que conduziram ao volume de negócios mais alto da sua história, ao superar os sete mil milhões de euros, mais 5,3% que no ano anterior.