Guerra na Ucrânia hoje: o que precisa de saber

▶ A chefe da Missão dos Direitos Humanos das Nações Unidas (ONU) na Ucrânia, Matilda Bogner, revelou esta terça-feira que o número de civis mortos às mãos das tropas russas desde o início do conflito é muito superior (em “muitos milhares”) ​aos 3381 inicialmente estimados.

▶ As tropas ucranianas recapturaram nos últimos dias as povoações de Cherkaski Tishki, Ruski Tishki, Borshchova e Slobozhanske, a norte de Kharkiv, segundo um porta-voz das forças ucranianas na região.

▶ As autoridades ucranianas revelaram ter encontrado corpos de 44 civis nos escombros de um prédio em Izium, na região de Kharkiv, destruído pela Rússia em Março.

▶ O governador de Lugansk, Serhii Gaidai, avançou que a região foi atacada 22 vezes durante as últimas 24 horas.

▶ Em Odessa, um ataque com mísseis a um centro comercial e um armazém de produtos causou pelo menos um morto e cinco feridos, avançou esta terça-feira o exército ucraniano.

▶ Na cidade portuária de Mariupol, as forças russas continuam o seu ataque à fábrica Azovstal, onde os últimos militares ucranianos da cidade se encontram encurralados. Um assessor do presidente da câmara avançou que pelo menos 100 civis ainda se encontram abrigados nos túneis subterrâneos do complexo siderúrgico.