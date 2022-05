Terça na TV: criatividade, política, canções e convicções

CINEMA

Uma Guerra Pessoal

AXN Movies, 21h10

Com Rosamund Pike, Tom Hollander, Jamie Dornan, Jérémie Laheurte e Stanley Tucci nos papéis principais, um drama biográfico, com realização de Matthew Heineman, sobre Marie Colvin, a jornalista de guerra norte-americana que morreu em Fevereiro de 2012, ao serviço do jornal britânico The Sunday Times, na sequência do bombardeamento do exército sírio contra um edifício usado pela imprensa na cidade de Homs.

Fukushima 50

TVCine Edition, 22h

O realizador japonês Setsurô Wakamatsu assina este drama de acção sobre a catástrofe na central nuclear de Fukushima, após o sismo e tsunami ocorridos a 11 de Março de 2011. Com argumento de Yoichi Maekawa e baseado em relatos e entrevistas publicados pelo jornalista Ryûshô Kadota, o filme foca-se num grupo de trabalhadores que, na iminência do desastre e no limite do sangue-frio, permaneceram nas instalações para tentar controlar os danos.

Homem de Aço

Fox, 23h04

Um dos mais reconhecidos super-heróis da DC Comics, num filme realizado por Zack Snyder, escrito por David S. Goyer, produzido por Christopher Nolan e protagonizado por Henry Cavill. Depois de anos angustiado por um sentimento de não-pertença e intrigado com a origem dos seus poderes, Clark Kent descobre a finalidade da sua vida ao criar um justiceiro sobre-humano capaz de repor a paz e o equilíbrio no planeta que o acolheu. Além de Cavill, o elenco conta com Amy Adams, Diane Lane, Kevin Costner, Michael Shannon, Russell Crowe e Laurence Fishburne.

Ouro

AXN, 00h47

Quando um geólogo lhe demonstra o enorme potencial do negócio do ouro, Kenny Wells (Matthew McConaughey) deixa tudo para trás e parte para a Indonésia. Ali monta um negócio altamente rentável. Mas acaba por perceber que se deixou enredar num esquema fraudulento de proporções internacionais. Realizado por Stephen Gaghan, segundo um argumento seu, de Patrick Massett e John Zinman, o filme inspira-se no escândalo Bre-X, um caso real que envolveu um grupo de companhias canadianas nos anos 1990.

O Eclipse

RTP1, 00h55

Solidão, materialismo e alienação num filme realizado, em 1962, por Michelangelo Antonioni, depois de A Aventura e A Noite. Monica Vitti encarna Vittoria, uma mulher que, na ressaca de uma separação dolorosa, renova a esperança no amor em Piero (Alain Delon), um frenético corretor da bolsa, com quem enceta uma relação que se revela frívola e angustiante.

MÚSICA

Festival Eurovisão da Canção

RTP1, 20h

Directo. Em Março, Maro carimbou com Saudade, saudade o passaporte de Portugal para o 66.º Festival Eurovisão da Canção. Hoje, sobe ao palco da primeira semifinal. É a décima a actuar. Os outros países em competição são Albânia, Letónia, Lituânia, Suíça, Eslovénia, Ucrânia, Bulgária, Holanda, Moldova, Croácia, Dinamarca, Áustria, Islândia, Grécia, Noruega e Arménia. Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika são os anfitriões da noite. O concurso, que tem lugar na cidade italiana de Turim, prossegue na quinta-feira com a segunda semifinal. A final está marcada para sábado.

DOCUMENTÁRIOS

Hillary

TVCine Edition, 11h25

Com realização de Nanette Burstein (nomeada para um Óscar por On The Ropes), pretende ser a biografia definitiva de Hillary Clinton. Cruzando arquivos pessoais e dezenas de horas de entrevistas – à própria, a familiares como Bill (o marido) ou Chelsea (a filha), a jornalistas e a colegas como Barack Obama —, resulta do mais aberto acesso que a antiga senadora, primeira-dama, secretária de Estado e candidata à presidência já providenciou. Hoje vai para o ar o primeiro par de episódios; amanhã, por esta hora, são emitidos os dois restantes.

Um Espaço Vivo

RTP2, 23h26

Estreia. Cinquenta dias na companhia do mítico encenador norte-americano Robert Wilson, dos jovens artistas que recebe no Watermill Center (Nova Iorque) e dos grandes vultos do teatro, do cinema e da música com quem os põe a colaborar. Jakub Jahn filma uma temporada do Programa de Verão Watermill, testemunhando a força criativa que ali se gera, oferecendo vislumbres dos ensaios e entrevistando os envolvidos – incluindo Wilson.