MARO ganha o Festival da Canção com saudade, saudade

A canção saudade, saudade, de MARO, que é cantada em português e inglês e foi co-escrita por John Blanda, é a vencedora da edição deste ano do Festival da Canção. Em segundo e terceiro lugar ficaram, respectivamente, Como é Bom Esperar Alguém, de FF, e Ginger Ale, com Diana Castro, escrita por Joana Espadinha. Será MARO a ir à Eurovisão representar Portugal.

A canção, que é dedicada ao defunto avô da compositora e intérprete, tinha sido apurada na segunda-feira passada, na primeira semifinal, e ganhou, entretanto, um novo coro. Recebeu a pontuação máxima tanto do júri regional quanto do público. A final decorreu este sábado à noite, em directo dos estúdios da RTP, numa emissão conduzida por Filomena Cautela e Vasco Palmeirim, com Inês Lopes Gonçalves na green room e Hugo Van Der Ding aos comandos das redes sociais. O espectáculo, também transmitido em directo para a televisão espanhola, começou com uma homenagem à RTP e acabou em notícias sobre a guerra na Ucrânia, o país em que Portugal ganhou a Eurovisão em 2017.

As outras canções a concurso foram DÉGRÁ.DÊ, com Pongo e Tristany, Ainda nos Temos, com Syro, Corpo de Mulher, com Milhanas, Fome de Viagem, com Inês Homem de Melo, Why?, com Aurea, Amanhã, com Os Quatro e Meia, e Código 30, com Pepperoni Passion.

Houve ainda espaço para uma homenagem a Tozé Brito a cargo de Benjamim e João Correia, responsáveis pelo disco do ano passado Tozé Brito (de) Novo​. Passou-se por Sábado à Tarde, originalmente interpretada por Paulo de Carvalho, na voz de Tiago Bettencourt, Papel Principal, popularizada por Adelaide Ferreira, com Selma Uamusse, Olá, Então Como Vais?, dueto entre Paulo de Carvalho e Tozé Brito, com B Fachada, Benjamim e, no fim, o próprio Tozé Brito. Também se ouviu Pensando em Ti, dos Gemini, com todas as vozes juntas.

Outro tributo ao vivo foi o de Bateu Matou, a banda dos bateristas Ivo Costa, Joaquim Albergaria e Riot, que desfilou, com as vozes de Lura, Sara Correia e Blaya, por canções míticas do Festival da Canção, começando com Umbadá, de Jorge Fernando, Playback, de Carlos Paião, Ali Babá, das Doce, Não Sejas Mau para Mim, de Dora e, noutra homenagem a Tozé Brito, Dai Li Dou, dos Gemini. The Black Mamba, vencedores do ano passado, também interpretaram uma nova versão de Love is on my Side, a canção que lhes valeu uma ida a Roterdão. Houve também um original humorístico cantando pelos apresentadores e vozes vencedoras do Festival.

É esta a canção que vai representar Portugal na 66ª edição da Eurovisão, que decorre entre 10 e 14 de Maio. Será em Turim, Itália, depois de os Måneskin terem sido os vencedores do ano passado.