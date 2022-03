Festival da Canção: Os Quatro e Meia, Aurea e FF na final

O arranque da 56ª edição do festival decorreu este sábado à noite. As cinco canções passam à final do próximo sábado.

O arranque da 56ª edição do Festival da Canção deu-se este sábado à noite, em directo dos estúdios da RTP em Lisboa. Das dez canções a concurso, foram apuradas cinco para passarem à final do próximo sábado. São elas: Amanhã, de Os Quatro e Meia, composição de Tiago Nogueira, Why?, de Aurea, com letra de Aurea e música de Rui Massena, Como é Bom Esperar Alguém, de FF, Ginger Ale, de Diana Castro, composta por Joana Espadinha, e Saudade, Saudade, de MARO, co-escrita por MARO e John Blanda. Ficaram de fora Norton, Fado Bicha, Valas & os Astronautas, Kumpania Algazarra e TheMisterDriver.

Foi emissão apresentada por Sónia Araújo e Jorge Gabriel, com Inês Lopes Gonçalves no green room e Hugo Van Der Ding nas redes sociais e em momentos pontuais ao longo da noite. No júri, Dulce Pontes, Dino D'Santiago, Surma, Teresa Salgueiro, Pedro Granger, Miguel Francisco Cadete e Tatanka, cuja banda, The Black Mamba, ganhou no ano passado e apresentou Sweet Amsterdam, canção nova, no início da noite. Além das actuações das canções a concurso, houve espaço para homenagens aos 30 anos de Amor d'Água Fresca, de Dina, pela voz acompanhada à harpa de Rita Redshoes, e aos 40 anos de Amor, de Heróis do Mar, num medley dos Expensive Soul, com uma perninha, no fim, de Rui Pregal da Cunha, a voz original da banda.

Estas cinco canções passam à semifinal que ocorre, ao contrário do que é normal, não no próximo fim-de-semana, mas sim na próxima segunda-feira, apresentada por Tânia Ribas de Oliveira e José Carlos Malato​. A final, com Filomena Cautela e Vasco Palmeirim aos comandos, será, como já foi dito, no próximo sábado. Aí será apurada a canção que irá representar Portugal na Eurovisão, que decorre em Turim entre 10 e 14 de Maio.