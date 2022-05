Um kit para os professores portugueses criarem experiências na sala de aula

O Lab in a Suitcase procura fazer precisamente o que o seu nome indica: colocar o essencial do laboratório de biologia numa mala. Vários docentes portugueses tiveram agora a sua primeira formação com este kit que procura promover a ciência nas salas de aula.

Docentes de escolas de Lisboa, Oeiras e Sintra tiveram, esta segunda e terça-feira, a sua primeira formação com o Lab in a Suitcase (Laboratório numa Mala) – um kit para colocar a investigação científica nas aulas do ensino secundário e superior. Criado pelo Instituto Gulbenkian de Ciência, em Oeiras, esta mala vem equipada com instrumentos fundamentais para realizar experiências científicas (como um teste de PCR) dentro de uma sala de aula. O objectivo é vir a disponibilizar estas malas a mais professores de todo o país, bastando para tal contactar o instituto, que pretende voltar a organizar uma nova formação este ano.