PS de Setúbal censura presidente da câmara e propõe comissão de fiscalização

Os deputados do PS na Assembleia Municipal de Setúbal, liderados por Paulo Lopes, vão apresentar, na reunião de amanhã, terça-feira, uma moção de censura à acção do presidente da câmara, André Martins, bem como do seu executivo, pela gestão municipal que que têm feito desde as autárquicas de Setembro de 2021, com relevo para o caso do “acolhimento dos refugiados ucranianos pela autarquia, através de cidadãos russos”. E propõem a “criação, em sede de assembleia municipal, de uma comissão eventual de fiscalização da conduta da câmara e dos serviços municipais no acolhimento de refugiados ucranianos”.