O festival que abre e celebra jardins de Lisboa está de volta

O festival Jardins Abertos regressa nos últimos dois fins-de-semana de Maio com visitas guiadas, percursos pela cidade e oficinas. Todas as actividades são gratuitas.

A Primavera despertou as flores e os insectos polinizadores, devolvendo a exuberância de cores e vida aos jardins de Lisboa, e com ela regressa também o festival Jardins Abertos, com um programa repleto de visitas guiadas e oficinas dedicadas a temas como a jardinagem, a sustentabilidade ou a consciência ambiental. A nova edição já tem data marcada: nos fins-de-semana de 21-22 e 28-29 de Maio, quase duas dezenas de espaços verdes de Lisboa voltam a abrir ao público de forma gratuita.

A grande novidade desta edição é o Permalab, “um espaço aberto à investigação-inovação-acção transdisciplinar sobre práticas de permacultura e em contexto comunitário”, realça a nota de imprensa. Localizado na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, o Permalab – Laboratório Vivo de Permacultura nasceu a partir da HortaFCUL, “um sonho de um conjunto de estudantes” iniciado “em meados de 2009”, em colaboração com o Centro de Investigação cE3c, aliando “múltiplas partes interessadas” que “colaboram no desenvolvimento de projectos, pensados e concebidos de forma sistémica, com aplicação em contexto real, com identidade local e tendo por base inspiração e princípios ecológicos”, lê-se no site do festival.

As visitas acompanhadas à HortaFCUL e Permalab, integradas pela primeira vez no evento, decorrem nos dias 21 e 28, entre as 14h e as 18h, com lotação máxima de 20 pessoas e acesso realizado por ordem de chegada. Mas há muitos mais espaços verdes da capital portuguesa para (re)descobrir durante o festival.

Todos os outros jardins integrados no evento, por exemplo, vão estar abertos a visitas livres gratuitas (as datas diferem e estão “sujeitos a diferentes lotações e tempo máximo de permanência”, por isso o melhor será confirmar tudo no site), à excepção do jardim da Embaixada de Itália, apenas aberto a visitas acompanhadas na manhã de dia 21 (seis horários disponíveis e inscrição prévia obrigatória); e ao “Tropicalixboa”, jardim privado, para já de localização “secreta”, “que começou a ser plantado há apenas três anos, mas que rapidamente se constituiu como uma exuberante colecção botânica”. Os portões abrem-se nos dias 22 e 29 de Maio, em quatro sessões durante a manhã, sendo necessário fazer inscrição prévia.

A programação integra ainda dezenas de actividades, entre visitas guiadas (ao Centro Ismaili de Lisboa e ao Parque Botânico do Monteiro-Mor), percursos guiados pela cidade (dois passeios diferentes “entre jardins, varandas e avenidas” de Lisboa, e outro dedicado às “trilhas, vulcões e pedreiras” do Parque Florestal de Monsanto), oficinas (destaque para os banhos de floresta e hortas urbanas) e actividades idealizadas para famílias (entre aves e répteis, sementes e árvores da quinta).

O festival Jardins Abertos nasceu em 2017, em co-organização com a Câmara Municipal de Lisboa e com o Alto Patrocínio do Presidente da República, com o objectivo de abrir a visitas gratuitas “jardins únicos da cidade” e promover “várias actividades de jardinagem, sustentabilidade e consciencialização ambiental”, “estimulando a relação positiva com a natureza em contexto urbano”. “Este projecto, que começou timidamente com um percurso guiado e 80 participantes, lançou raízes e cresceu, contando com mais de 80 mil participações no último ano”, em duas edições, Primavera e Verão, destaca o comunicado de imprensa.