Pedro Nuno Santos diz que o prejuízo da TAP será de 54 milhões este ano

Ministro divulgou o valor na audiência parlamentar sobre a proposta do Orçamento do Estado para este ano, e defendeu que não deve haver interferência na definição de rotas da companhia.

A TAP deverá fechar este ano com um prejuízo de 54 milhões de euros, segundo afirmou o ministro das Infra-estruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, no Parlamento. De acordo com o ministro, ouvido pelos deputados no âmbito da apresentação da proposta de Orçamento do Estado para este ano, esse é o valor que está inscrito no plano de reestruturação da companhia aérea.

Depois, afirmou, haverá o equilíbrio operacional em 2023, estimando-se que o regresso aos lucros ocorra em 2025. O ministro afirmou também ser contra as orientações sobre rotas dadas por políticos à empresa que voltou à esfera estatal, sublinhando que as ligações têm de ser viáveis.

A registar-se o prejuízo de 54 milhões, este compara com os dois últimos exercícios que ficarão para a história da companhia aérea: -1230 milhões em 2020 e -1599 milhões em 2021, totalizando perdas de 2829 milhões de euros na conjuntura de pandemia da covid-19.

Actualmente, o Estado detém 100% da transportadora aérea, e outros 72,5% da TAP SGPS, onde está o negócio de engenharia e manutenção no Brasil, e que irá ser fechado este ano (a ME Brasil teve um forte contributo para as perdas de 2021), bem como as posições na Cateringpor (51%) e na Groundforce (49,9%), em processo de alienação. Na holding está também a Portugália, mas a empresa vai passar para a TAP SA.

Os resultados do primeiro trimestre ainda não são conhecidos, mas o sector tem assistido um aumento da procura, embora, ao mesmo tempo, tenha sido penalizado pela subida do preço do petróleo e do jetfuel. No caso da TAP, isso já obrigou a uma subida do preço dos bilhetes junto dos passageiros.