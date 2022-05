Ministro da Cultura reconduz director-geral das Artes, mas o Património continua à espera

O primeiro pacote de nomeações com a assinatura de Pedro Adão e Silva deixou de fora o principal organismo tutelado pelo Ministério da Cultura, a Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC). Com especiais responsabilidades na execução da principal fatia do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) que coube à cultura, este organismo está há quase um ano entregue a um director interino, o arquitecto João Carlos Santos, na sequência da exoneração de Bernardo Alabaça pela antecessora do actual ministro, Graça Fonseca.