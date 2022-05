Rio deixa de ser deputado em Setembro mas voltou a ser nomeado para delegação parlamentar

O líder do PSD voltou a ser indicado para integrar a delegação parlamentar da União Interparlamentar (UIP), organização internacional que reúne os parlamentos soberanos. A nomeação de Rui Rio gerou alguma perplexidade na bancada já que o líder do PSD deixará de ser deputado em Setembro de 2022, contudo a convicção do ainda líder tem sido a de exercer em pleno as suas funções até deixar a liderança.