Costa confiante que descentralização vai “correr bem e acabar melhor”

O primeiro-ministro falou ainda dos efeitos do alívio dos impostos nos combustíveis e sublinhou que “nem sempre a redução da carga fiscal reduz o preço” final do produto.

O primeiro-ministro afirmou este sábado que o processo de descentralização vai “correr bem e acabar melhor”, apelando à necessidade de diálogo entre os envolvidos para identificar problemas e soluções na “maior reforma que o Estado faz nas últimas décadas”.

“É um processo que vai correr bem e acabar melhor”, disse António Costa à entrada para a Conferência sobre o Futuro da Europa, na Fundação de Serralves, no Porto. Para o primeiro-ministro, o importante é que haja um “clima de diálogo” entre os envolvidos no processo para se identificarem os problemas e as soluções para esses mesmos problemas.

Em reacção às críticas do Presidente da República e do presidente da Câmara do Porto, e questionado acerca do número residual de câmaras que assumiram competências na saúde (23 câmaras, como o PÚBLICO avançou), o primeiro-ministro rejeitou que o processo esteja a correr mal.

“Na generalidade dos municípios e áreas tem corrido muito bem”, embora existam “três áreas” onde “há maior novidade e a transferência de competências é muito maior”. É o caso da área da Acção Social (adiada para o final do ano); a área da Saúde; e a área da Educação (cuja dificuldade é a fixação do valor de referência) assinalou o primeiro-ministro. “Não se pode ter a ideia de que a descentralização é uma espécie de varinha mágica que permita executar tudo o que não aconteceu até agora”, ressalvou.

“Há problemas das mais diversas naturezas, mas importante é identificá-los e com boa-fé uns e outros procurar encontrar soluções para alguns desses problemas”, vincou. O primeiro-ministro recordou a sua experiência enquanto autarca em Lisboa para assinalar que nem sempre “os problemas que se colocam nas câmaras grandes são os problemas que se colocam à generalidade dos municípios”, distinguiu. “Havendo vontade política do lado do Estado de passar para os municípios as competências necessárias” e assumindo que essa vontade é correspondida, “as dificuldades serão ultrapassadas”, acredita o chefe do executivo.

Sobre o facto do executivo da Câmara Municipal do Porto ter aprovado a 19 de Abril a saída da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), Costa ressalvou que essa questão “transcende” o Governo. “É uma relação onde não temos de nos meter. Sei que não há ainda entendimento”, disse.

Governo atento ao preço dos combustíveis

O primeiro-ministro falou ainda do próximo alívio fiscal sobre o preço dos combustíveis, que deverá ser conhecido na próxima segunda-feira. Porém, Costa ressalvou que a imprevisibilidade do preço dos combustíveis não permite prever exactamente o impacto do alívio dos impostos no bolso dos consumidores. “Nem sempre a redução da carga fiscal reduz o preço” final do produto, ressalvou.

O primeiro-ministro explicou que houve uma subida do preço dos combustíveis a nível internacional, mas garante que tem havido um acompanhamento e fiscalização para perceber se as gasolineiras estão a aplicar a redução fiscal.

Questionado sobre até onde poderia ir o Governo no alívio de impostos, Costa lembrou que o executivo tem “recursos finitos” e que tem nos seus planos medidas que implicam mais despesa como o aumento extraordinário das pensões, por exemplo. com Lusa