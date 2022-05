Coreia do Norte dispara “projéctil não identificado” para leste

Este é 15.º lançamento realizado por Pyongyang desde o início do ano e ocorreu antes da tomada de posse, marcada para terça-feira, do Presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol, que prometeu ser mais restrito em relação ao vizinho do Norte.

A Coreia do Norte disparou um projéctil não identificado em direcção a leste, anunciaram as forças armas da Coreia do Sul. O disparo surge três dias depois do lançamento de um míssil, numa altura em que se multiplicam os avisos sobre a possibilidade de Pyongyang retomar os testes nucleares.

Este é 15.º lançamento realizado por Pyongyang desde o início do ano e ocorreu antes da tomada de posse, marcada para terça-feira, do Presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol, que prometeu ser mais restrito em relação ao vizinho do Norte.

Em Março e pela primeira vez desde 2017, a Coreia do Norte disparou um míssil balístico intercontinental. O regime norte-coreano afirmou que continuava a desenvolver um arsenal nuclear, ignorando as propostas de diálogo dos Estados Unidos.

Observadores indicaram que nos últimos meses imagens obtidas por satélite mostram sinais de que o Norte está a preparar-se para um teste nuclear em instalações no nordeste do país.

Na semana passada, o líder norte-coreano, Kim Jong-un, exibiu vários mísseis durante um desfile militar em Pyongyang, prometendo desenvolver o arsenal ao “ritmo mais rápido possível”.

Kim avisou que o Norte ia utilizar proactivamente as armas nucleares se os interesses do país fossem ameaçados.