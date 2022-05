Velocidade da subida de juros agita debate dentro do BCE

Com a inflação acima dos 7%, mas a economia quase estagnada na primeira metade do ano, as próximas reuniões do conselho de governadores do Banco Central Europeu preparam-se para ser o palco de mais um tenso confronto entre as “pombas” e os “falcões” que decidem o rumo da política monetária da zona euro. Do resultado desse confronto vai depender a velocidade com que na zona euro, e especificamente em Portugal, Estados, empresas e famílias vão sentir o agravamento dos custos associados aos seus créditos.