A Revolut vai passar a ter de disponibilizar serviços mínimos bancários, à semelhança do que acontece com as restantes instituições bancárias a operar em Portugal. A nova obrigação surge na sequência da fusão entre a Revolut Payments e o Revolut Bank e vem aproximar as regras a que a fintech e os bancos tradicionais estão sujeitos. No caso de algumas operações, a Revolut será mesmo forçada a rever os preçários.