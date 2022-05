Conservadores com perdas importantes em Inglaterra nas eleições locais britânicas

O primeiro exame eleitoral ao impacto do escândalo das festas em Downing Street durante a pandemia está a castigar o Partido Conservador do Reino Unido. Numa altura em que ainda falta contabilizar os votos de cerca de metade dos councils de Inglaterra – e praticamente todos os councils galeses e escoceses – os tories já perderam círculos históricos da cidade de Londres, para os trabalhistas, e algumas localidades inglesas importantes, para os Liberais-Democratas.

Nas eleições locais realizadas na quinta-feira, o partido de Boris Johnson, primeiro-ministro britânico, perdeu, até ao momento, 120 lugares – já foram apurados os votos de 76 dos 146 councils ingleses. Mas as sondagens apontam para perdas na casa dos 250.

Entre as principais perdas dos conservadores destacam-se os boroughs londrinos de Wandsworth, Westminster e Barnet, e a cidade portuária de Southampton, conquistados pelo Partido Trabalhista; e os councils de West Oxfordshire e Colchester, perdidos para os Liberais-Democratas.

As derrotas nas três freguesias de Londres são particularmente dolorosas. Wandsworth estava nas mãos dos tories desde 1978 e Westminster era um borough conservador desde que foi criado, em 1964.

O Labour está, por isso, a tratar estas eleições locais como um “grande ponto de viragem”. “Depois das perdas nas eleições legislativas de 2019, estamos de volta”, celebrou Keir Starmer, líder do maior partido de oposição.

Mas apesar dos bons resultados na capital e na região Sul de Inglaterra, e tendo apenas em conta os resultados já conhecidos – 34 lugares a mais, em comparação com os que já detinham – o desempenho dos trabalhistas não é propriamente arrebatador. Bem pelo contrário.

O Partido Trabalhista viu as suas maiorias serem reduzidas em localidades históricas como Wolverhampton, Coventry ou Salford, e perdeu Hull City para os Liberais-Democratas.

A avaliação da participação do Labour nestas eleições locais terá de ter em conta os resultados obtidos no Norte e Centro de Inglaterra, os bastiões operários perdidos para o Partido Conservador nas legislativas de 2019, e nos quais está a chave para o regresso do partido de centro-esquerda a Downing Street.

Os resultados finais das eleições locais em Inglaterra devem ser conhecidos ao final desta sexta-feira, assim como o desfecho das votações na Escócia e no País de Gales.

Na quinta-feira também houve eleições para os 90 lugares da Assembleia da Irlanda do Norte, mas o desfecho dessa votação só deve ser revelado no sábado.