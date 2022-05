The Rock, um diamante branco do tamanho de uma bola de golfe, vai a leilão

O diamante em forma de pêra que pesa 228,31 quilates deverá ser vendido por mais de 28 milhões de euros. A leilão vai também um diamante amarelo de mais de 200 quilates. Parte do valor que for angariado vai ser doado ao Comité Internacional da Cruz Vermelha para ajudar cidadãos afectados pela guerra na Ucrânia.

O The Rock, o maior diamante branco alguma vez leiloado, deverá ser vendido esta semana em Genebra. A pedra preciosa faz parte de uma venda da leiloeira Christie's, que incluirá dois diamantes que pesam mais de 200 quilates cada um.

O diamante em forma de pêra, que pesa 228,31 quilates (mais de 45 gramas) e tem aproximadamente o tamanho de uma bola de golfe, deverá ser vendido por cerca de 30 milhões de dólares (mais de 28 milhões de euros), disse a leiloeira.

“Nestas pedras maiores, muitas vezes a forma é sacrificada para ser possível manter o peso”, disse Max Fawcett, responsável pelo departamento de jóias da Christie's em Genebra. “Este diamante tem um formato perfeito e simétrico e é um dos mais raros alguma vez vendidos em leilão.”

Por causa das sanções impostas à Rússia — um dos grandes produtores destas pedras preciosas — pela invasão da Ucrânia, mas também devido ao recente regresso de grandes eventos depois do período pandémico, o preço dos diamantes tem vindo a subir.

Extraído na África do Sul, o The Rock foi usado pelo ex-proprietário como um colar Cartier. Até agora, uma pedra preciosa de 163,41 quilates (32,6 gramas), vendida em 2017, mantinha o recorde do maior diamante branco vendido em leilão.

A Christie's também está a vender uma pedra amarela de 205,07 quilates (41 gramas) chamada The Red Cross Diamond. Uma parte dos lucros do leilão vai ser doada ao Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV), com sede em Genebra, para fornecer água potável às pessoas afectadas pelo conflito na Ucrânia.

O diamante, que tem a cruz de Malta lapidada na base, foi vendido pela primeira vez pela Christie's em 1918 num leilão em Londres, altura em que os habitantes da cidade venderam muitos dos seus bens para contribuir para os esforços de guerra. Nessa altura, a pedra preciosa foi vendida por dez mil libras, o que corresponde a mais de 600 mil libras (700 mil euros) na actualidade, e este valor foi doado à Cruz Vermelha Britânica.