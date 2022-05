Arcade Fire com dois concertos em Lisboa em Setembro

Os bilhetes para os concertos no Campo Pequeno estarão à venda a partir das 10h de 13 de Maio, refere a promotora Everything is New, em comunicado.

Os canadianos Arcade Fire regressam a Portugal em Setembro, para dois concertos em Lisboa, no âmbito da digressão mundial de apresentação do álbum We, editado esta sexta-feira em simultâneo com anúncio da Tour Mundial, divulgou a promotora dos espectáculos Everything is New.

Os concertos em Lisboa estão marcados para os dias 22 e 23 de Setembro, no Campo Pequeno, e os bilhetes estarão à venda a partir das 10h de 13 de Maio, refere a promotora Everything is New num comunicado enviado à imprensa. A primeira parte dos espectáculos fica a cargo da cantora canadiana Feist.​

A digressão dos Arcade Fire, “conhecidos pelos concertos evidentemente grandiosos, únicos e energéticos”, arranca em 30 de Agosto em Dublin. A banda em parceria com PLUS 1 irá doar 1€ por cada bilhete vendido à fundação KANPE que dá apoio às comunidades mais vulneráveis do Haiti. Em 2018, a banda esteve também a actuar no palco do Campo Pequeno, em Lisboa.

No Ípsilon desta sexta-feira, Vítor Belanciano questiona-se: conseguirão os Arcade Fire voltar a lançar obras de ressonância emocional colectiva? Na opinião do crítico e jornalista do PÚBLICO, o novo álbum We não chega a ser conclusivo para uma resposta a esta pergunta. “Parece aliás funcionar como súmula de todos os outros, apontando para caminhos que já lhes conhecíamos. O que não é fatalmente negativo. Mas não chega para entusiasmar totalmente”, conclui.