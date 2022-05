Manuel Alegre quer “reverter a decisão” de expulsar Maximino Serra do PS

“É um absurdo burocrático que atenta contra a memória da resistência e do próprio PS”, diz histórico dirigente socialista, que já o fez saber à direcção do partido.

O histórico dirigente do PS, Manuel Alegre, declarou ao PÚBLICO que quer “reverter” a decisão, que considera “um absurdo burocrático”, tomada pela comissão nacional de jurisdição do partido de expulsar Maximino Serra e que o comunicou à direcção do partido.

“Fiz saber a quem de direito a minha posição e exigência”, explicou Manuel Alegre ao PÚBLICO, acrescentando que a comunicação com a direcção foi feita esta manhã por SMS, depois de ler no PÚBLICO desta quinta-feira, a notícia da expulsão do resistente antifascista e militante histórico do PS Maximino Serra.

No SMS enviado à direcção, Manuel Alegre escreveu: “A expulsão de Maximino Serra é um absurdo burocrático que atenta contra a memória da resistência e do próprio PS. É preciso encontrar uma solução e essa solução só pode ser reverter a decisão.”

Como o PÚBLICO noticiou, o motivo da expulsão foi Maximino Serra ter aceitado, nas últimas autárquicas, ser o último candidato suplente da lista do Nós Cidadãos à Câmara de Alcobaça, na lista liderada por Rui Alexandre, ex-presidente da concelhia de Alcobaça do PS.