Entre a espionagem e o apoio humanitário

Se esses cidadãos russos provarem que não são correios da sua embaixada, que condenam o horror da invasão da Ucrânia e que estão solidários com as suas vítimas, não haverá razão para que sejam proibidos de trabalhar em favor dos refugiados.

Quase um mês depois de a embaixadora da Ucrânia ter lançado suspeitas de ligações ao Kremlin por parte de membros de associações que acolhiam refugiados e uma semana após a notícia do Expresso sobre o novelo de Setúbal, o caso entrou na terra-de-ninguém. O Alto Comissariado para as Migrações desconhece essas ligações. Algumas das câmaras que cabiam na acusação da embaixadora Inna Ohnivets falam da falta de provas para manter tudo na mesma. Como é hábito em Portugal, o vazio que estimula o esquecimento ocupará cada vez mais espaço. Pode haver razões para que isso aconteça, desde que tenhamos todas as respostas ainda em falta.