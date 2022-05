Uma vitória do Sinn Féin pode abrir portas à reunificação da Irlanda?

Há quem olhe para a votação desta quinta-feira na Irlanda do Norte como a “mais importante eleição numa geração”, tais são as mudanças profundas no sistema político que se avizinham. Pela primeira vez desde a partição da Irlanda, há 101 anos, os nacionalistas irlandeses do Sinn Féin, defensores da reunificação política com a República da Irlanda, podem vir a ser o partido mais votado e, com isso, conquistar o direito de nomear o primeiro-ministro no governo de partilha de poder com os unionistas. Neste P24 ouvimos o jornalista António Saraiva Lima.

