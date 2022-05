Levou a alta-costura para as ruas e até veio a Portugal: Georges Dambier está em exposição no Museu do Traje, em Lisboa

Até 30 de Outubro, no Museu do Traje, em Lisboa, está patente a mostra que celebra o fotógrafo francês, que contribuiu para “a visão de uma mulher emancipada”. Trata-se de um projecto curatorial e editorial da historiadora de moda Anabela Becho.

Uma das maiores modelos francesas de todos os tempos, Bettina Graziani, com um fato Givenchy, parece andar a passo apressado numa rua de Paris. A imagem icónica foi captada por Georges Dambier e publicada, em 1953, na revista Elle e é uma das 39 fotografias do francês que pode ser contemplada no Museu Nacional do Traje, de 6 de Maio a 30 de Outubro. Viver a Sua Vida, Georges Dambier e a Moda é um projecto curatorial e editorial da historiadora Anabela Becho, que o descreve como “um trabalho sobre o tempo e a memória da história da moda”.