Comboio Histórico volta a passar o Verão no Douro

O regresso para a nova temporada no Douro está marcado para 4 de Junho e depois será sempre sobre carris, pelo menos aos fins-de-semana e Outono adentro.

Para esta edição, estão programadas 37 viagens: aos sábados e domingos até 9 de Outubro, só aos sábados depois dessa data até quase ao final desse mês (dia 29).

E assim lá irá a apitar o comboio, com cinco carruagens de madeira centenárias (254 lugares) e com a locomotiva a vapor CP 0186, que data de 1925​.

O programa proposto, informa a CP, tem partida da Régua pelas 15h28 e regresso às 18h26. A viagem inclui paragem no Pinhão, seguindo depois até ao Tua e voltando à casa de partida.

Garantida está a animação musical, a oferta de um cálice de vinho do Porto, águas e rebuçados da Régua; isto antes da partida. A bordo haverá também animação com “grupo de música e cantares tradicionais da região”.

À primeira paragem, um momento raramente visto pelos passageiros de comboios do séc. XXI: oportunidade para “assistir ao abastecimento de água à locomotiva a vapor”. Tempo ideal para “admirar os famosos painéis de azulejos que decoram as paredes da estação e que retratam a paisagem e a vida das gentes em terras durienses”. Na viagem de regresso, a sugestão é para visitar a Wine House no edifício da estação - isto porque aqui poderá adquirir produtos típicos.

Na estação do Tua, a locomotiva estará a realizar as manobras de inversão e os passageiros podem visitar o Centro Interpretativo do Vale do Tua (com desconto nos bilhetes).

No ano passado, segundo dados da CP, o Comboio Histórico do Douro teve quase 8000 passageiros e uma taxa de ocupação de 96%. Detalhe: 90% dos viajantes eram nacionais.

Foto No Comboio Histórico do Douro

O bilhete para adulto custa 45 euros, para criança (4 a 12 anos inclusive) custa metade. Para grupos, a CP propõe (10 ou mais pessoas), bilhetes a 40 euros para adultos.

Mais informações no site da CP.