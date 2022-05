SIBS diz que investigação à Apple é oportunidade para reduzir “dependência tecnológica da Europa”

O anúncio da Comissão Europeia (CE) de avançar com uma investigação à Apple, por esta limitar o acesso à tecnologia que possibilita os pagamentos contactless (NFC) a equipamentos da sua marca com sistema operativo iOS, como é o caso do iPhone, foi bem recebido pela SIBS. Defende a gestora de pagamentos nacional que “essa tecnologia é crucial no mercado IoT (Internet of Things, na sigla inglesa, ou Internet das coisas) actual e, por isso, o acesso à mesma é imperativo e urgente para potenciar a inovação no mercado dos pagamentos móveis e não só, em benefício dos consumidores europeus”.

Recorde-se que a Comissão Europeia revelou esta segunda-feira ter informado “a Apple da sua opinião preliminar de que abusou da sua posição dominante nos mercados de carteiras móveis em dispositivos iOS [sistema operacional móvel da Apple]”, acrescentando ainda que enviou uma declaração de objecções à tecnológica norte-americana.

Ao contrário dos que usam o sistema operativo Android, nos equipamentos da Apple só é possível realizar pagamentos contactless NFC através da aplicação Apple Pay, desenvolvida e distribuída pela própria Apple, o que inibe “os consumidores de poderem utilizar estes equipamentos na sua plenitude e, em particular, de exercer o seu direito de escolha de aplicação, nos pagamentos, mas não só”, adiantou ao PÚBLICO a SIBS.

A gestora da rede Multibanco recorda que, “aquando do lançamento da app MB Way e de forma a garantir que o maior número possível de consumidores possa beneficiar das vantagens da sua utilização, desenvolveu um sistema alternativo para permitir realizar compras em loja com telemóvel, tendo recorrido ao sistema QR Code MB Way, estando o pagamento contactless NFC disponível para os equipamentos Android”.

Em contrapartida, outras apps de pagamentos digitais apenas disponibilizam a operação de compra contactless (por aproximação) em loja com equipamentos Android.

“Aguardamos com expectativa a conclusão desta investigação aos comportamentos da Apple no mercado europeu das carteiras digitais, mas entendemos que esta tomada de posição tornada pública esta semana pela Comissão Europeia terá já potencial para impulsionar a inovação digital na Europa, em pagamentos mas não só, contribuindo para uma abertura de mercado, um leveled playing field nesta área, e permitindo a possibilidade de escolha dos europeus nos serviços digitais”, defende Madalena Cascais Tomé, presidente executiva da SIBS.

Recordando “o forte investimento que a SIBS e de outros players europeus na disponibilização de tecnologias mais modernas, que permitem ao consumidor efectuar as suas compras com o seu método de pagamento preferido, dando-lhe oportunidade de escolha, seja através de contactless, MB Way ou outras wallets existentes”, Madalena Cascais Tomé considera que “este é o momento certo para reduzir a dependência tecnológica da Europa, reforçar o papel da Europa enquanto ecossistema de inovação, e melhorar a autonomia digital e tecnológica das nossas economias, nacionais e europeia, adoptando novas formas de interacção mais inclusivas e participativas”.