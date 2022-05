Sofia Hoffman lança versão de um tema de Rui Veloso para anunciar o próximo álbum

Um ano depois de lançar Esperarei, a primeira canção a ser revelada do seu próximo álbum, a cantora Sofia Hoffmann estreia esta quinta-feira, em single e videoclipe, um novo tema que fará parte desse disco: Nunca me esqueci de ti, versão de um original de Rui Veloso e João Monge. Gravado com o pianista norte-americano John Beasley e o músico indiano Arjun Verma, no sitar, este é o segundo tema a ser divulgado do álbum Rebirth, com edição marcada para 3 de Junho. Este álbum, sucessor de One Soul (2019), foi produzido durante a pandemia e conta com músicos como Rui Veloso, Rão Kyao e os sitaristas indianos Arjun Verma e Gaurav Mazumdar.

Nascida em Lisboa, em 16 de Janeiro de 1980, bióloga marinha de profissão e cantora, Sofia Hoffmann ligou-se cedo à música, começando a cantar aos 16 anos numa banda de liceu que interpretava versões e já alguns originais. Depois aprendeu guitarra clássica e estudou canto com Maria do Rosário Coelho [cantora lírica que morreu em 2011, aos 85 anos] e jazz com Laura Fedele, quando em 2006 se mudou para Milão por motivos profissionais. No regresso a Portugal, estudou voz e interpretação com a cantora Maria João e só depois gravou o primeiro álbum. Um retiro de meditação levou-a a ouvir pela primeira vez o som do sitar e a conhecer aquele a que chamou o seu mestre, ‘Acharya’ Roop Verma, discípulo de Ravi Shankar e de Ali Akbar Khan, dois grandes nomes da música clássica indiana. Com Roop Verma já doente (acabou por morrer em 2017), ela continuou a aprender com o seu filho, Arjun Verma, que vive em São Francisco, na Califórnia, conhecendo por via deste o músico Gaurav Mazumdar, seu actual professor. Rebirth, o novo álbum, cruza assim as linguagens do jazz, da música portuguesa e da música indiana.