Habitante de Mariupol: “Não tenho nenhum sítio para onde ir”

Tatyana Bushlanova, de 64 anos, não vai abandonar Mariupol, apesar dos esforços para retirar o máximo possível de habitantes da cidade. “Se eles me disponibilizassem um lugar para viver eu saía hoje daqui” diz, com medo de deixar a sua casa destruída. Decidiu ficar, juntamente com os 30 civis que foram retirados do complexo de Azovstal.

Os sucessivos ataques russos estão a impossibilitar as autoridades de retirarem todos os civis de Mariupol. O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirma que apenas 156 habitantes já foram retirados para a cidade de Zaporizhzhia.