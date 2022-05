Elon Musk sugere obrigar políticos e negócios a pagar pelo Twitter

O objectivo é aumentar a receita da plataforma online . No entanto, Musk continua a defender que a compra do Twitter não é um negócio para obter lucro, mas sim uma forma de proteger a liberdade de expressão.

O multimilionário Elon Musk revelou que está a ponderar cobrar uma “pequena taxa” a utilizadores políticos e comerciais do Twitter. A informação, partilhada no Twitter, chega numa altura em que o magnata está a tentar comprar a rede social por mais de 40 mil milhões de euros.

“O Twitter sempre será gratuito para utilizadores casuais, mas talvez [passe a existir] um pequeno custo para alguns utilizadores comerciais/governos”, escreveu Musk no Twitter. “Alguma receita é melhor que nenhuma.”

Tal como outras plataformas online, grande parte da receita do Twitter vem da publicidade. No entanto, os valores ficam bem aquém de outras empresas como o Facebook, Instagram e YouTube. Por exemplo, no primeiro trimestre de 2022 o Twitter apresentou uma receita de 1,2 mil milhões de dólares (1,13 mil milhões de euros); o Facebook somou 27,9 mil milhões de dólares (26,4 mil milhões de euros) entre Janeiro e Março.

O líder da Tesla e da SpaceX tem defendido que a compra do Twitter não é um negócio para obter lucro, mas sim uma forma de proteger a liberdade de expressão online. Aos olhos do empresário, que se vê como um “déspota” ou “absolutista” da liberdade de expressão, as regras de moderação da plataforma para prevenir o discurso de ódio tornaram-se excessivas. “Estou preocupado com a parcialidade do ‘algoritmo do Twitter”, escreveu no Twitter em meados de Março. Para Musk, aquilo que as pessoas escrevem no Twitter só deve ser apagado se for ilegal e a forma como a rede social funciona deve ser óbvia para todos.

Ainda assim, Musk já avançou que está a pensar em “novas funcionalidades” que podem melhorar o Twitter. Isto inclui tornar a encriptação “de ponta-a-ponta” a norma nas mensagens privadas. Em teoria, este sistema deve impedir intrusos ao tema da conversa (por exemplo, os fornecedores de Internet) de ler as mensagens — o conteúdo só pode ser lido pelos dois extremos da comunicação (o remetente e o destinatário). Outra ideia de Musk é criar uma versão do Twitter sem anúncios para subscritores pagos da plataforma.

Em 2022, o Twitter já tem algumas funcionalidades pagas através do Twitter Blue, um sistema por subscrição a funcionar na Austrália, Canadá, EUA e Nova Zelândia que permite aos utilizadores pré-visualizar publicações (dá para corrigir erros antes dos textos serem oficialmente publicados) e organizar tweets guardados em pastas temáticas. Custa 2,99 dólares nos EUA (cerca de 2,80 euros).