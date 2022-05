Lei do direito ao esquecimento entrou em vigor mas não está a ser aplicada por todos

Documento entrou em vigor a 1 de Janeiro deste ano, mas ainda falta acordo que lei prevê e que estabelece as definições concretas de vários parâmetros.

A lei que prevê que pessoas com algumas patologias deixem de ser discriminadas no acesso, por exemplo, a créditos bancários ou na realização de seguros, está em vigor, mas ainda não está a ser aplicada por todos. Conhecida como a Lei do Direito ao Esquecimento, o documento entrou em vigor a 1 de Janeiro deste ano, tal como previsto, mas o acordo que deverá definir pontos considerados fundamentais à sua aplicação ainda nem começou a ser discutido. Como resultado disso, a discriminação a que se pretendia pôr fim ainda continua.