Em tempos de incerteza, o Met Gala regressou à era dourada norte-americana

Os preços do gás estão altíssimos e o homem mais rico do mundo quer gastar 44 mil milhões de dólares para comprar o Twitter, mas mesmo nestes tempos de riqueza tão desiguais, ninguém impediu Kim Kardashian perder 16 quilos, em três semanas, para usar o vestido com que Marilyn Monroe cantou o sensual “Parabéns, senhor Presidente” a Kennedy — este não podia ser alterado para caber à socialite. A gala do Metropolitan Museum of Art, em Nova Iorque, aconteceu na noite desta segunda-feira.