Elisa Ferreira defende “atenção preferencial” às regiões ultraperiféricas nos fundos de resposta à crise

Comissão Europeia adoptou comunicação com uma nova estratégia para melhorar as condições de vida e potenciar o crescimento económico das RUP.

A Comissão Europeia quer incentivar os organismos que dirigem as regiões ultraperiféricas da UE, e respectivos Estados-membros, a melhor utilizar as oportunidades específicas e o financiamento disponível nos novos instrumentos transversais criados no rescaldo da pandemia, como o React-EU e o Mecanismo de Recuperação e Resiliência, para melhorar as condições de vida e resolver alguns dos constrangimentos ao desenvolvimento e crescimento económico desses territórios situados a milhares de quilómetros do continente, como é o caso dos arquipélagos dos Açores e da Madeira.