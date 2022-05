A “infecção” Pegasus que atingiu os telemóveis de Sánchez e da sua ministra da Defesa

Ministro da Presidência denuncia escutas ilegais e extracção de informação dos telemóveis oficiais do líder do executivo e de Margarita Robles. Mas, e se for tudo para desviar as atenções do Catalangate? Isto é: se o Governo que espiou os catalães estiver a fazer-se de vítima de espionagem para se livrar do problema?