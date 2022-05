Guerra na Ucrânia hoje: o que precisa de saber

A Rússia nega pretender pôr fim à guerra na Ucrânia a 9 de Maio, quando se celebra o Dia da Vitória, apesar de analistas preverem o fim do conflito nessa data. A Hungria continua a opor-se a qualquer embargo da União Europeia às importações de petróleo e gás russos, mas a Comissão Europeia pondera oferecer-lhe “uma isenção ou um longo período de transição”, assim como à Eslováquia. Um artigo em actualização ao longo do dia.

▶ O ministro dos Negócios Estrangeiros russo negou que o país pretenda pôr fim à guerra na Ucrânia a 9 de Maio, quando se celebra o Dia da Vitória, a capitulação da Alemanha nazi, apesar de analistas preverem o fim do conflito nessa data.

▶ Os autocarros que tentam retirar mais civis da fábrica Azovstal, em Mariupol, ainda não chegaram ao ponto de embarque definido, diz a autarquia. No domingo, as tropas russas retomaram os bombardeamentos logo após terem sido retirados 100 civis da siderúrgica, acusou um assessor do presidente da câmara.

▶ A Hungria continua a opor-se a qualquer embargo da União Europeia às importações de petróleo e gás russos, disse o porta-voz do governo, Zoltan Kovacs. A Comissão Europeia, que deverá finalizar o sexto pacote de sanções da UE contra a Rússia na terça-feira, disse que está a ponderar oferecer “uma isenção ou um longo período de transição” à Hungria e à Eslováquia.

▶ Um míssil russo atingiu uma ponte na região de Odessa com grande importância estratégica por fornecer a única ligação rodoviária e ferroviária para uma grande parte da região, disse Serhiy Bratchuk, porta-voz da administração regional de Odessa.

▶ A Finlândia vai decidir uma possível candidatura de adesão à NATO no dia 12 de Maio, segundo noticiou o jornal finlandês Iltalehti, no domingo.

▶ A Ucrânia pode perder dezenas de milhões de toneladas de grãos de cereais devido ao bloqueio russo dos portos ucranianos no Mar Negro, desencadeando uma crise alimentar que afectará a Europa, Ásia e África, avisou o Presidente Volodymyr Zelensky.

▶ A guerra já causou a morte de mais de três mil civis na Ucrânia e fez 5,5 milhões de deslocados, segundo a ONU.