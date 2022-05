Feira da Bifana de Vendas Novas regressa após interregno devido à pandemia

As bifanas de Vendas Novas, que começaram por ser confeccionadas há mais de 30 anos num café junto à EN4, são marca registada desde 2011.

A feira dedicada às famosas bifanas de Vendas Novas regressa este ano a esta cidade do distrito de Évora, de 20 a 22 deste mês, após dois anos de interregno devido à pandemia de covid-19.

“É o momento em que elevamos a bifana de Vendas Novas a um patamar mais alto, juntando todas as casas de bifanas registadas num único evento”, afirmou ontemà agência Lusa o presidente da câmara municipal, Luís Dias.

Organizada pelo município, a Feira da Bifana de Vendas Novas, que vai para a sua terceira edição, decorre, entre 20 e 22 deste mês, na Parada D. Pedro V, junto aos edifícios do Paços do Concelho e do Regimento de Artilharia N.º 5.

Segundo a autarquia, o certame pretende consolidar Vendas Novas como “capital da bifana”, criar diferenciação deste produto em relação a outros similares e promover os estabelecimentos participantes e o território como destino gastronómico.

Nas declarações à Lusa, o presidente da Câmara de Vendas Novas assinalou que este produto gastronómico local ficou “dois anos sem promoção”, admitindo que o impacto no sector, devido à pandemia de covid-19, foi grande.

“Temos consciência de que o impacto económico para as casas de bifanas e para as economias que dependem da bifana de Vendas Novas foi severo e muito difícil de superar”, tal como aconteceu “em relação à restauração em geral”, sublinhou.

O autarca alentejano referiu que o sector das bifanas “não ficou de fora desse impacto”, considerando, contudo, que as “medidas de mitigação” criadas pelo município permitiram “alguma retoma já em 2021”.

Este regresso da feira tem como principal novidade o novo espaço em que se realiza, pois deixa o Parque de Feiras e Mercados, onde decorreu nas primeiras duas edição, para se mudar para a Parada D. Pedro V.

“É um espaço central, junto ao coração da cidade, com mais condições para acolher quem nos visita”, frisou Luís Dias.

Nesta terceira edição do certame, que tem entrada gratuita e que conta com o apoio de várias entidades e empresas, os visitantes vão poder degustar as bifanas de Vendas Novas apresentadas por oito estabelecimentos detentores da marca.

Espetáculos de música, cante alentejano, bailes, artesanato, produtos regionais e locais, animação e o concurso “Rei e Rainha da Bifana”, que premia quem conseguir comer mais bifanas em 10 minutos, são outros dos “ingredientes” da feira.

As bifanas de Vendas Novas, que começaram por ser confeccionadas há mais de 30 anos num café junto à Estrada Nacional 4 (EN4), que atravessa a cidade, são conhecidas por todo o país e são marca registada desde 2011.

SM // MCL

Lusa/Fim