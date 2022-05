Estudo revela como alguns recifes de corais vencem uma grande onda de calor

O aumento da temperatura das águas cria mais casos de branqueamento de corais - e quando os corais branqueiam, tornam-se mais vulneráveis. Apesar disso, muitos recifes continuam a resistir a este aquecimento dos oceanos e não entendíamos o porquê. Uma nova e inédita observação dos recifes que sobrevivem e dos que desaparecem depois de uma onda de calor marítima mostra que águas mais limpas e a distância da costa podem proteger os corais –​ e ajudar a estabelecer refúgios para os proteger. O trabalho publicado esta segunda-feira apresenta os corais “vencedores” e os “vencidos” após uma onda de calor.

Descobrir o que faz de um recife de corais “vencedor” ou “perdedor” com a subida da temperatura das águas pode ser determinante para a sua conservação, principalmente atendendo a que mais de 500 milhões de pessoas dependem destes ecossistemas para alimentação, emprego e protecção da zona costeira.

É a primeira vez que são mapeados e observados corais vivos antes e depois de uma grande onda de calor marítima. A investigação agora publicada na revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences mostra que os diferentes recifes e ambientes onde se inserem influenciam a probabilidade de sobrevivência quando as temperaturas aumentam.

“Os resultados destacam o novo papel que a monitorização da mortalidade e sobrevivência dos corais pode desempenhar na protecção dos nossos corais, no nosso clima em mudança”, explica Greg Asner, líder do estudo. O ecologista destaca ainda a importância de oferecer locais de refúgio onde se pode actuar. A equipa liderada por Asner identificou mais de dez potenciais refúgios de corais – onde houve até 40% menos mortalidade que em recifes vizinhos.

As alterações climáticas, com a consequência do aumento da temperatura das águas, são a principal ameaça dos recifes de corais. Entre 2009 e 2018, 14% dos recifes desapareceram, de acordo com um relatório divulgado o ano passado pela Global Coral Reefs Monitoring Network.

Os recifes acabam por ser branqueados devido a factores de stress, como o aquecimento da água, a poluição ou a sobrepesca (as três principais ameaças aos corais). Quando são expostos em excesso a estes factores, os corais expulsam as algas com quem vivem – e que são responsáveis por lhes dar cor e alimento. Por exemplo, se a água aquece excessivamente, estas algas deixam de fazer a fotossíntese e produzem substâncias tóxicas, acabando por ser expulsas pelos corais. É assim que os recifes acabam por branquear – o que nalguns casos pode deixar os corais desnutridos, enfraquecidos e podem mesmo morrer.

Os resultados da equipa liderada por Greg Asner, investigador da Universidade Estatal do Arizona (Estados Unidos), também demonstram que a monitorização dos recifes através de sensores remotos é uma boa oportunidade para recolher dados e poder actuar preventivamente na conservação destes ecossistemas.

Encontrados mais de dez refúgios

Em 2019, as ilhas norte-americanas do Havai enfrentaram um branqueamento em massa, após a chegada de uma onda de calor marítima àquela região. A equipa norte-americana, juntamente com o Global Airborne Observatory, utilizou aeronaves para mapear os recifes de corais nas ilhas do Havai (Estados Unidos) antes e depois do branqueamento, através de espectrómetros avançados que permitem ter uma leitura remota do estado destes ecossistemas.

O intuito era simples, como explica Asner: “Repetir o mapeamento de corais revelou como os recifes e coral do Havai responderam ao branqueamento em massa de 2019”.

O mapeamento de corais vivos ao longo de oito ilhas ajudou na identificação de mais de dez potenciais refúgios, ou seja, habitats seguros para os corais que enfrentam factores de stress como o aquecimento das águas. Nestes potenciais refúgios de corais houve até 40% menos mortalidade do que em recifes vizinhos – mesmo com aumentos de temperatura similares.

A comparação definiu “vencedores” e “perdedores”, mas sobretudo encontrou parâmetros que podem ajudar a conservar estes ecossistemas. A limpeza das águas é um dos factores principais, mas a proximidade à costa também torna os recifes mais susceptíveis. Se o desenvolvimento do recife ocorrer em terra ou próximo desta, a poluição aumenta – ao contrário das probabilidades de sobrevivência dos corais.

Nas últimas décadas, a preocupação com os recifes de corais tem sido cada vez maior, dado a sua intrínseca relação com a crise climática. A investigação realizada neste campo teve resultados animadores no ano passado, com a identificação de células imunitárias especializadas em corais – que poderão ajudar na missão de conservar os recifes. A Grande Barreira de Coral (Austrália) é um dos ecossistemas mais conhecidos com mais de 3.000 recifes de corais, mas em que 98% deles já foram afectados pelo menos uma vez por branqueamento.

Uma investigação indica que, em 2021, o calor acumulado nos oceanos bateu novos recordes pelo sexto ano consecutivo.