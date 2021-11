Portugal ultrapassou quase todos os limites ecológicos e as gerações mais novas têm menos carbono para emitir

As pressões que os portugueses estão a exercer sobre o planeta, quanto à utilização dos seus recursos, estão dentro dos limites que este pode suportar? E as diferentes gerações têm-se comportado todas da mesma forma, nesta matéria? Um estudo apresentado nesta terça-feira dá-nos as primeiras respostas sobre tudo isto, e elas não são boas. Em Limites Ecológicos: O Impacto Intergeracional do Uso dos Recursos Naturais, ficamos a perceber que, em sete categorias analisadas, Portugal só não ultrapassa os limites ecológicos numa delas. E que em todas as gerações há alturas da vida em que temos muito mais impacto no ambiente do que deveríamos, numa ou noutra categoria. Mas também há boas notícias.